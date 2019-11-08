Необходимость десятков машин в кортеже Кадырова объяснили

Глава Чечни Рамзан Кадыров использует для передвижения кортеж из 10-15 машин, поскольку имеет много врагов и опасается за свою жизнь. Об этом сотрудник МВД Дагестана в отставке Магомед Шамилов рассказал изданию «Кавказский узел».

Шамилов назвал Чечню «тяжелым и опасным» регионом. Он подчеркнул, что охрана глав регионов предусмотрена российскими законами. «Рамзан Кадыров должен быть охраняем, если он нужен России и Чеченской республике», — заключил Шамилов.

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Журналистка издания «Алания 24» Мадина Сагеева в свою очередь предположила, что кортеж — часть имиджа Кадырова, который показывает любовь жителей Кавказа к роскоши и подчеркивает его высокий статус. «[Это] "пацанский" эпатаж, не чуждый Рамзану Кадырову. На Кавказе Кадыров воспринимается практически как поп-звезда, а в этом случае положено эпатировать публику», — считает Сагеева.

Как сообщает «Кавказский узел», 5 ноября в сети появилось видео, на котором по дороге проезжают 15 черных автомобилей, сопровождающих Кадырова. В комментариях пользователи раскритиковали главу республики и рассказали, что часто машин в его кортеже бывает в два-три раза больше. Также местные жители пожаловались на то, что во время проезда Кадырова трассу перекрывают на полчаса и больше, из-за чего автомобилистам приходится стоять в пробках.

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