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Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченского спецназа Путину

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал реакцию официального представителя Кремля Дмитрия Пескова на жалобу чеченского спецназа президенту России Владимиру Путину из-за публикаций о массовых расправах в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты"», — пояснил он. Кадыров обратил внимание, что статьи в этом издании порочат честь и достоинство тысяч бойцов, жертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе с международным терроризмом.

Ранее бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Путину из-за публикаций «Новой газеты». Они попросили главу государства обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания».

После этого Песков заявил, что, согласно законодательству, газеты могут публиковать материалы критического характера. «И здесь, конечно, нужно в случае необходимости задействовать юридические процедуры», — сказал пресс-секретарь президента и добавил, что безопасность журналистов должна быть непререкаемой.

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