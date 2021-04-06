Нарушителя карантина заставили сделать 300 приседаний и погубили его

В филиппинской провинции Кавите полицейские заставили нарушителя карантина, введенного в стране из-за COVID-19, делать приседания и тем самым погубили его. Об этом сообщает местный новостной портал Rappler.

28-летнего Даррена Манаога Пенаредондо и его друзей задержали в четверг, 1 апреля, после шести часов вечера по местному времени, когда они вышли на улицу купить воды. Его двоюродный брат Адриан Лусена рассказал в Facebook, что в наказание за нарушение карантина патрульные сказали приятелям одновременно присесть 100 раз.

По словам Лусена, друзья исполняли наказание не синхронно, поэтому им приходилось начинать сначала. В результате каждый из нарушителей сделал 300 приседаний.

Пенаредондо вернулся домой 2 апреля в шесть утра и пожаловался на боль в мышцах. «В тот день он вообще не мог ходить, просто ползал. Но я не стала поднимать тревогу, так как он сказал, что это просто мышечная боль», — вспоминает его сожительница Райчелин Бальц (Reichelyn Balce).

На следующий день у Пенаредондо случился приступ, и он перестал дышать. Бальц позвала на помощь соседей, но реанимировать мужчину не удалось. Полиция уже проинформирована о произошедшем.

Шеф полиции города Дженерал Триас Марло Солеро подчеркнул, что в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, запрещено применять физические наказания. По его словам, патрульные могут лишь сделать выговор. По уголовному делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что девушка из китайского города Чунцин сделала на спор тысячу приседаний и попала в реанимацию. 19-летняя Тан и ее подруга хотели выяснить, кто из них выносливее. Для этого они больше двух часов приседали по очереди.