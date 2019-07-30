Девушка попала в реанимацию после тысячи приседаний

Девушка из китайского города Чунцин сделала на спор тысячу приседаний и попала в реанимацию. Об этом сообщает AsiaOne.

19-летняя Тан и ее подруга хотели выяснить, кто из них выносливее. Для этого они больше двух часов приседали по очереди. «Проигрывать никому не хотелось, поэтому мы все пытались и пытались обойти друг друга, — объясняет девушка. — В результате сделали тысячу приседаний».

Через два дня Тан обнаружила, что ее ноги перестали сгибаться, а моча приобрела коричневый оттенок. После осмотра врачи заключили, что у пациентки развился рабдомиолиз — синдром, при котором происходит разрушение клеток мышечной ткани. К нему приводит длительное выполнение тяжелой физической работы в условиях нагревающего микроклимата.

Девушку немедленно перевели для лечения в более крупную больницу. Там она узнала, что у ее соперницы также диагностировали рабдомиолиз. По словам заместителя заведующего отделением эндокринологии и нефрологии ее больницы, Тан повезло, что она так молода. Будь она постарше, приседания закончились бы для нее острой почечной недостаточностью.

20 июля сообщалось, что российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, сделал 1251 приседание в прямом эфире. Трансляция длилась почти полтора часа. После каждой сотни приседаний Давидыч брал паузу и отдыхал.

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