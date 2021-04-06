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Губернатор Ленобласти перенес столицу региона

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перенес столицу региона в Гатчину — до этого органы госвласти размещались в Санкт-Петербурге. О подписании соответствующих поправок сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, чиновники администрации области будут работать и в Петербурге, и в Гатчине. Он уже вступил в силу.

Заксобрание региона одобрило законопроект о присвоении Гатчине статуса столицы Ленобласти 24 марта. Это планировалось сделать до конца 2020 года. Предполагается, что в 2022 году областные органы власти завершат переезд из Санкт-Петербурга.

Как заявила глава комитета правового обеспечения Ленобласти Лариса Красненко, переезд не создаст серьезных неудобств для чиновников, поскольку Гатчина имеет высокую транспортную доступность и удобное географическое положение, передает РИА Новости.

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