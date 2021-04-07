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Назван процент переживших харассмент российских мужчин

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Фото: Image Source RF / Simon Potter / Diomedia

Почти каждый десятый мужчина в России сталкивается с харассментом на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие около двух тысяч мужчин, из них около девяти процентов рассказали о домогательствах на текущем или последнем месте работы. В частности, мужчины жаловались на неприличные высказывания или оскорбления в их адрес.

«О нежелательных прикосновениях упомянули пять процентов опрошенных мужчин и четыре процента — о требовании интимной близости со стороны руководителя», — уточняют исследователи.

Чаще всего с домогательствами сталкиваются работники сферы государственных услуг (13 процентов), далее идут направления розничной торговли, жилищно-коммунального хозяйства, работа в гостиницах, ресторанах и точках общественного питания (10,9 и 8 процентов соответственно).

В материале отмечается, что чаще всего с харассментом сталкиваются мужчины в Пензенской, Волгоградской и Челябинской областях.

4 апреля стало известно о скандале из-за домогательств на шоу «Последний герой». Выбывшая из проекта 20-летняя Анастасия Петрова рассказала, что ее 61-летний соплеменник Александр Матвеев, которого по-доброму называли дядя Саша, приставал к ней и другим девушкам.


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