Два аллигатора устроили драку во дворе у мужчины и попали на видео

Два аллигатора подрались на берегу водоема на заднем дворе у жителя ранчо Лейквуд в американском штате Флорида. На видео с рептилиями обратил внимание телеканал 7 News Miami.

Гордон Сильвер услышал звуки и вышел на улицу с видеокамерой, чтобы посмотреть, что происходит. Он увидел двух аллигаторов, которые рычали друг на друга. Мужчина снял рептилий на видео. На записи показано, как аллигаторы борются друг с другом на берегу водоема. Рептилии сталкивают друг друга в воду.

«Мне не пришлось выходить со своего двора, чтобы снять этих двух аллигаторов, которые устроили драку в начале брачного сезона 2021 года», — пояснил Сильвер в подписи к видео.

Американец рассказал, что любит фотографировать природу и всегда хотел снимать жизнь диких животных, не отходя от собственного дома.

Брачный сезон у аллигаторов начинается в начале апреля, а спаривание происходит в мае-июне. В конце июня самка аллигатора откладывает от 32 до 46 яиц, из которых вылупляется потомство в конце августа-начале сентября. В этот период рептилии активнее обычного, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Ранее сообщалось, что огромный аллигатор на болоте в американском городе Лизберг, штат Флорида, украл убитую охотниками утку. Рептилия подплыла к утиной тушке и съела ее.