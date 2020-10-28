Мужчина поплавал в озере с четырехметровым аллигатором и попал на видео

Любитель экстрима из США поплавал в озере вместе с четырехметровым аллигатором. На видео, снятое его другом, обратило внимание издание Daily Mail.

Аквалангист Джон Брейдж (John Braje) приехал на одно из озер американского штата Флорида. Мужчина знал, что в водоеме водятся аллигаторы и решил искупаться с ними. «Я любитель экстрима и никогда не упускаю шанс поплавать с хищниками», — объяснил Брейдж.

Мужчина залез в воду и попросил своего приятеля поснимать его на камеру. На кадрах, которые позже Брейдж опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как огромный четырехметровый аллигатор приближается к пловцу. Неожиданно рептилия набрасывается на него и кусает за плечо. Испуганный пловец успевает отбиться от хищника и вылезти из воды.

Брейдж считает, что аллигатор не хотел убивать его, а лишь пытался показать свою силу. Мужчина рассказал, что уже давно знаком с хищником, так как часто приезжает на это озеро. «Крокодила зовут Элвис, и он мой давний друг. Обычно он ведет себя спокойно и ни на кого не нападает. В любом случае, я не обижаюсь на него за укус», — признался любитель экстрима.

Пользователи сети по-разному отреагировали на видео. Одни высоко оценили храбрость Брейджа и назвали его профессионалом, другие окрестили мужчину сумасшедшим.

Ранее сообщалось, что четырехметровый аллигатор более двух часов таскал за собой лодку с охотниками по всему озеру, пока один из них не убил его выстрелом. Мужчины подняли рептилию в воздух при помощи грузоподъемника и сфотографировались с трофеем.