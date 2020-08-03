60-летний мужчина отбился от крокодила мачете

В мексиканском штате Юкатан крокодил напал на мужчину, который работал в поле. Об этом сообщает издание The Yucatan Times.

Рептилия схватила 60-летнего Сантоса Н. (Santos «N») зубами, однако тому удалось отбиться от нее при помощи мачете. Раненый крокодил отпустил мужчину и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу на частном автомобиле с сильным кровотечением.

Появление крокодила в поле, предположительно, объясняется сильными дождями, которые прошли в регионе. Непривычный к людям хищник мог приползти из болота и, повстречав человека, проявил агрессию.

На полуострове Юкатан распространены центральноамериканские крокодилы. Чаще всего их длина составляет от 1,5 до 2,7 метра, однако встречаются особи длиной до 4,5 метра, весящие 400-450 килограммов. Представители этого вида редко нападают на людей.

В 2011 году сообщалось, что бразильская семья обнаружила у себя дома аллигатора, пристроившегося за диваном. Первым животное заметил трехлетний мальчик, который не испугался аллигатора и погладил его по голове.