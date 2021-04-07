Стали известны итоги заседания по Донбассу

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно. Такие итоги заседания приводит РИА Новости.

При этом стало известно, что Киев спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. «Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций», — заявил Грызлов.

Он отметил, что Россия приветствует заявление Украины. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины, указал полпред.

Грызлов также сообщил, что Киев заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения представителей Донбасса в рамках механизма верификации нарушений. Полпред выразил надежду, что украинские военные будут исполнять приказы, «продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского министерства обороны».

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».