Россия
 
Последние новости
США захотели назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»
Собчак заподозрили в нехватке денег
Эрмитаж получил жалобу о развратном влиянии обнаженных скульптур на детей
На Украине отказались верить в возможность вступления в НАТО
Малахов проведет эфир с космодрома Байконур
В российском городе ввели карантин по бешенству
Суд отменил домашний арест Олегу Навальному и Любови Соболь
В Великобританиии 19 человек умерли после вакцины AstraZeneca
Стали известны первые полуфиналисты Кубка России по футболу
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны итоги заседания по Донбассу

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Грызлов
Борис Грызлов
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, созванное украинской стороной, закончилось безрезультатно. Такие итоги заседания приводит РИА Новости.

При этом стало известно, что Киев спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. «Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня, без каких бы то ни было искажений и интерпретаций», — заявил Грызлов.

Он отметил, что Россия приветствует заявление Украины. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины, указал полпред.

Грызлов также сообщил, что Киев заблокировал без каких-либо аргументов все конструктивные и конкретные предложения представителей Донбасса в рамках механизма верификации нарушений. Полпред выразил надежду, что украинские военные будут исполнять приказы, «продекларированные заявлением, опубликованным на сайте украинского министерства обороны».

2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Германия прокомментировала ситуацию на востоке Украины
В Евросоюзе обсудят «военную активность России вокруг Украины»
Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе