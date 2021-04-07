Вдовец Легкоступовой рассказал о попытке неизвестных вскрыть квартиру

Вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов рассказал, как недавно неизвестные люди попытались вскрыть квартиру артистки, в которой он проживает. Мужчина поделился историей в интервью «Собеседнику».

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Фирсов узнал о случившемся благодаря установленным камерам видеонаблюдения — после попытки неизвестных проникнуть внутрь мужчина получил предупреждающий сигнал. Он не согласился с предположением, что туда могли прийти дети Легкоступовой. «Поэтому прямо в камеру спросил: "Кто вы такие? Чего хотите?" Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему», — пояснил Фирсов.

Вдовец артистки отметил, что не препятствует тому, чтобы родственники певицы проживали в квартире, так как имеют на это право. Однако, по словам Фирсова, они должны погасить свою часть долгов за коммунальные услуги. На данный момент мужчина якобы сам оплатил все счета.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого вместе со своим супругом она наблюдалась в наркологической клинике. За несколько дней до смерти артистку с мужем нашли в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. В наследство Фирсов получил долю в квартире певицы, а также автомобиль и часть дома.

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