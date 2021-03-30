Раскрыта истинная причина смерти Валентины Легкоступовой

Раскрыта истинная причина смерти российской певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение специалистов.

Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проанализировали посмертное состояние Легкоступовой и подписали результаты экспертизы о причинах гибели артистки. Согласно выводам специалистов, знаменитость умерла из-за полиорганной недостаточности, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы.

Отмечается, что хронические заболевания исполнительницы хита «Ягода малина» получили развитие вследствие многолетнего злоупотребления спиртными напитками. Эксперты не обнаружили признаков насилия в отношении покойной звезды, а также исключили ошибочные действия врачей.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Пара долгое время не связывалась с родственниками, а 7 августа обоих нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле доставленной в больницу Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы и синяки.