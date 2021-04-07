Рассекречены документы о работе нацистского генерала на Запад

Начальник гестапо в Вене Франц Йозеф Хубер был ответственен за отправку десятков тысяч человек в лагеря смерти, однако избежал преследования благодаря работе на разведку западных стран. С рассекреченными архивными документами ЦРУ и немецкой разведывательной службы (BND) ознакомились журналисты телеканала ARD и поделились ими с The New York Times.

Известно, что Хубера арестовали в мае 1945 года — он провел под стражей три года и вышел на свободу. При этом, к примеру, его старший коллега, начальник «еврейского отдела» Адольф Эйхман был пойман за границей после побега и казнен.

«Мы ни в коем случае не забываем об опасностях, связанных с вовлечением в игру генерала гестапо. Мы также полагаем, что, основываясь на имеющейся у нас информации, Хубер может быть выгодно использован нашей организацией», — указано в материалах ЦРУ. Предполагается, что США интересовала агентурная сеть Хубера в Австрии.

Как уточнил в беседе с ARD историк немецких спецслужб Бодо Хехельхаммер (Bodo Hechelhammer), с началом холодной войны американские разведчики активно занимались поиском «убежденных антикоммунистов». Таким образом в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны они завербовали по меньшей мере тысячу бывших нацистов для работы против стран коммунистического блока — их особая разведывательная ценность, по мнению глав ЦРУ и ФБР, перевешивала «моральные ошибки, совершенные на службе Третьему рейху».

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Также стало известно, что позднее, с 1955 года, Хубер перебрался в Мюнхен, прошел процесс денацификации, получив штраф и условный срок, и начал работать на западногерманскую разведку. Власти Австрии неоднократно направляли в ФРГ запросы на экстрадицию главы венского гестапо, родственники пострадавших пытались привлечь его к ответственности, однако все подобные попытки блокировались ЦРУ и BND.

«Они точно знали, что Хубер был не каким-то мелким гестаповским убийцей, а генералом СС, который вращался в самых высоких кругах нацистского террористического аппарата и был ответственным за смерть десятков тысяч евреев и противников режима», — отметил историк Стефан Майнинг (Stefan Meining).

До конца своих дней Хубер жил в ФРГ, на пенсии получал пособие от местных властей. Какие именно задачи он выполнял по просьбе ЦРУ и BND, неизвестно. В одном из документов лишь упоминается, что в конце 1940-х годов его пытались использовать, чтобы выйти на главу тайной полиции нацистской Германии Генриха Мюллера.

В мае прошлого года сообщалось, что исследователи создали интерактивную карту концлагеря в городе Лодзь, а также собрали многочисленные подробные свидетельства его узников. По данным историков, в концлагере держали около трех тысяч польских детей с декабря 1942 года по январь 1944-го. Заключенным было от 2 до 16 лет. Чтобы скрыть существование концлагеря, его вынесли за пределы польского гетто.