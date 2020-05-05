Раскрыты подробности о нацистском концлагере для детей на территории Польши

Польский Институт национальной памяти сделал интерактивный проект, посвященный единственному нацистскому концлагерю для детей, расположенному на территории Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи создали интерактивную карту концлагеря в городе Лодзь, а также собрали многочисленные подробные свидетельства его узников. По данным историков, в концлагере держали около трех тысяч польских детей с декабря 1942 года по январь 1944 года. Заключенным было от 2 до 16 лет. Чтобы скрыть существование концлагеря, его вынесли за пределы польского гетто.

Материалы по теме Птичку жалко Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей

Большинство заключенных погибли от голода, холода и заболеваний. Детей заставляли трудиться в нечеловеческих условиях, охранники издевались над ними и избивали их. В концлагерь попадали несовершеннолетние, которых арестовали за мелкое воровство, контрабанду и торговлю на улицах, а также дети убитых и арестованных нацистами поляков.

«В ночной тишине барака слышны детские шаги. Дежурный мальчик должен сохранять бдительность. Ему нельзя лечь, потому что каждый час он должен докладывать офицеру гестапо, что все спят, что никто не сбежал и не планирует побег. Если он уснет, его изобьют во время утренней переклички или посадят в карцер», — рассказал ученым Тадеуш Разневский (Tadeusz Raźniewski), который попал в лагерь в семь лет.

Мальчиков заставляли выпрямлять иголки и шить соломенные стельки для зимних сапог солдат Третьего рейха на Восточном фронте. Девочки работали на кухне, в прачечной и в саду, а также помогали портным. Тем, кто плохо работал, ставили красный крест на спине и давали меньше еды.

Историки института называют Лодзинский концлагерь единственным концлагерем исключительно для детей и подчеркивают, что о нем знает не так много людей как в Польше, так и за ее пределами. Бывшие заключенные отказывались рассказывать о нем из-за стыда. Специалисты надеются, что их проект позволит узнать о преступлениях нацистов большему числу людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!