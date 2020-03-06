Альбом с обложкой из человеческой кожи продали на блошином рынке в Польше

На блошином рынке в Польше продали фотоальбом с обложкой из человеческой кожи, изготовленный в немецком концентрационном лагере. Об этом сообщает издание Metro.

Пожелавший остаться неизвестным коллекционер купил фотоальбом, в котором было около сотни открыток и фотографий, преимущественно видов природы и панорам. Покупатель обнаружил, что на обложке есть «татуировка и человеческие волосы», также от альбома исходил зловонный запах.

Коллекционер передал покупку в Государственный музей Аушвиц-Биркенау как «безусловное доказательство преступлений против человечности».

Специалисты считают, что альбом был сделан из кожи убитого узника концентрационного лагеря Бухенвальд в Германии, который известен массовыми казнями и жестокими экспериментами над людьми.

По словам главы отдела коллекций музея Аушвиц-Биркенау Эльжбеты Кайзер (Elzbieta Cajzer), исследования показывают, что, судя по составу и технологии изготовления, обе стороны обложки альбома были изготовлены в одной переплетной мастерской.

В музее уже есть одна книга в переплете из кожи жертв холокоста.

Ранее сообщалось, что на границе Канады и США задержали почтовый грузовик, в салоне которого находилась банка с человеческим мозгом. На ней стояла пометка «Антикварный образец для обучения».

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