В почтовом грузовике нашли банку с человеческим мозгом

На границе Канады и США задержали почтовый грузовик, в салоне которого находилась банка с человеческим мозгом. Об этом сообщает газета The New York Post.

В пятницу, 14 февраля, патрульные пограничного пункта Port Huron, американский штат Мичиган, остановили грузовик для перевозки почты, чтобы осмотреть салон. Внутри автомобиля они нашли банку с мозгом человека, на которой стояла пометка «Антикварный образец для обучения».

Водитель объяснил, что вез посылку из города Торонто, Канада, в американский город Кеноша, штат Висконсин. Патрульные отметили, что к банке с мозгом не прилагались необходимые документы. «При транспортировке подобного груза необходимо иметь разрешение на его импорт», — подчеркнул директор Port Huron Майкл Фокс (Michael Fox).

В январе сообщалось, что жителя Токио арестовали за то, что он спрятал урну с прахом отца в туалете на станции метро. Юноша не стал относить останки покойного родителя домой, поскольку испугался гнева матери.

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