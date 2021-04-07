Россиянам захотели выдавать больше микрокредитов

Микрофинансовые организации (МФО) захотели повысить в полтора-три раза пороговую сумму займа, при котором его можно оформлять без расчета долговой нагрузки клиента. Предложение обсуждалось на экспертном совете по микрофинансированию при Центробанке, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В настоящее время они имеют право обходиться без вычисления показателя по методике регулятора при ссуде до 10 тысяч рублей. В МФО считают, что можно выдавать кредиты без оценки в большем размере — до 15-30 тысяч рублей.

Организации объясняют предложение собственными проблемами. В пандемию у них впервые сократился портфель, так что ослабление ограничений снизит давление на капитал.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

Президент СРО «МиР» (объединяет участников микрофинансовго рынка) Эльман Мехтиев заметил, что у клиентов МФО нередко имеются неофициальные доходы, так что требования ЦБ не отражают реальную картину рисков. В организациях подчеркивают, что расчеты предельно допустимой нагрузки не влияют на уровень просрочки, однако прослеживается прямая связь между ним и заявленным самим клиентом уровнем дохода.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров заметил, что увеличение суммы займа поможет стимулировать выдачи, а ЦБ мог бы ослабить давление до тех пор, пока не стабилизируются кредитные риски.

В свою очередь глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подчеркнула, что людям требуется больше денег на повседневные нужды. То, на что раньше хватало, условно, семи тысяч, теперь стоит больше десяти, а повышения реальных располагаемых доходов население незаметно. Таким образом, считает она, пересмотр параметров возможен.

Ранее сообщалось, что число должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8 процентов, до 5,4 миллиона человек.