В Петербурге объявили план «Перехват» после смертельной поножовщины

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на двух человек, в городе объявлен план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел у одного из отелей города. 41-летний мужчина погиб. Его 63-летний отец доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места происшествия на черном автомобиле Volkswagen Golf.

Как уточняет «Фонтанка», отец погибшего россиянина занимался обменом валют. Сын мужчины, по предварительным данным, приехал в Санкт-Петербург навестить родственников.