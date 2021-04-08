Губернатор Омской области рассказал о привлечении инвесторов в регион

Губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислициной рассказал о новаторской программе переподготовки педагогов, а также эффективных методиках привлечения инвесторов в регион. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

7 апреля состоялся прямой эфир в рамках проекта ЭИСИ «Регионы о главном». Как напомнила в ходе эфире Кислицина, реализуемые в Омской области инициативы уже отмечались среди лучших региональных практик. По инициативе Буркова в регионе была создана особая экономическая зона «Авангард», которая является ключевой по значимости для области. Благодаря ей Омская область вышла на третье место по стране по объему частных инвестиций (свыше 200 миллиардов рублей в 2020 году).

«С компаниями необходимо проводить индивидуальную работу. Например, у каждого инвестора, с которым мы ведем переговоры, есть мой номер телефона. Большая работа проводится по привлечению инвесторов из других регионов. Мы располагаем площадью в 500 гектаров, планируем привлечь порядка 23 миллиардов рублей, кроме того, будет создано 700 новых рабочих мест», — отметил губернатор.

Он также рассказал, что в области много внимания уделяется переподготовке преподавательского состава в вузах и школах. Кроме того, во время эфира Бурков упомянул, что ведутся масштабные работы по реализации программы благоустройства и развития комфортной городской среды.

«У нас амбициозные планы, мы хотим создать самую длинную набережную в Европе, протяженностью порядка 15 километров. Проводим изыскательские работы, а уже в 2022 году планируем приступить к реализации проекта», — заключил он.

«Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. Дарья Кислицына вместе с губернаторами обсуждала управленческие практики региональных властей и стратегические направления развития регионов. Также главы регионов отвечали на вопросы СМИ и местных жителей. Всего в рамках проекта уже состоялось более 20 интервью с губернаторами.

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