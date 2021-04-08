Совфед предупредил о «новых гадостях» США в адрес России

Заявления США по «Северному потоку-2» анонсируют «новые гадости» в адрес России, предупредил член международного комитета Совета Федерации Андрей Климов. Его цитирует ТАСС в четверг, 8 апреля.

«Все эти заявления — это не просто заявления, это анонсы новых, не побоюсь этого слова, гадостей в адрес России. Причем, повторяю еще раз, это все идет вопреки международному праву», — сказал он.

Сенатор напомнил, что США в течение нескольких лет атаковали проект вне зависимости от того, кто возглавлял Белый дом. По его словам, это происходит из-за недобросовестной конкуренции, а также из-за закона 2017 года, в котором США назвали Россию противником и обязали исполнительные органы регулярно извещать Конгресс о том, какие рестрикции применяются в отношении РФ.

Накануне газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте «Северный поток-2» с целью его закрытия.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение спецпосланника США по газопроводу говорит о вмешательстве Вашингтона в дела других стран.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.