Мировые цены на газ установили рекорд и достигли наивысшего уровня с осени 2018 года, пишет «Коммерсантъ». Аналитики рассчитывают на сохранение тенденции до конца года.

По состоянию на начало апреля средняя цена тысячи кубометров газа на европейских хабах превышает 250 долларов. На нидерландском TTF торгуются фьючерсы с датой поставки в четвертом квартале 2021 года по 21 евро за один мегаватт-час.

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По мнению экспертов, главной причиной роста цен стало активное заполнение трейдерами подземных хранилищ, что снижает предложение на спотовом (текущем) рынке. В настоящее время основные европейские хранилища заполнены на 31 процент — против 29 процентов в конце февраля.

При этом из резервуаров также извлекаются прежние запасы. С декабря по февраль было извлечено 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда больше показателей прошлого года. Такая ситуация сложилась из-за более холодных по сравнению с ожиданиями зимы и весны.

Еще одна причина — в переходе многих промышленных производителей с угля на газ. На это их вынудило пойти подорожание квот на вредные выбросы, торгующихся на специальных биржах. В апреле квота на выброс тонны диоксида углерода торгуется по 43 евро.

Нынешнее положение дел выгодно «Газпрому», около 60 процентов экспортных контрактов которого привязаны к спотовым ценам, отмечают опрошенные изданием специалисты. При этом финансовый план компании на 2021 год составлен исходя из цен 170 долларов за тысячу кубометров.