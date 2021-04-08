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Россиянки описали идеального мужчину

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Фото: Roman Purtov / Unsplash

Россиянки описали портрет идеального мужчины — житель Москвы или Санкт-Петербурга с пропиской в возрасте от 25 до 45 лет и ростом не менее 175 сантиметров. Об этом сообщил сайт Pravda.ru.

Кроме того, идеальный мужчина умеет ремонтировать и чинить вещи, не боится заступиться за девушку, является хорошим любовником, верен избраннице и не пьянствует. Некоторые предпочитают партнера, который отслужил в армии.

97 процентов опрошенных не хотят, чтобы у мужчины был пивной живот. Желательно наличие у мужчины автомобиля нероссийской марки и высшего образования.

Мужчина не должен работать курьером, таксистом или дворником. Лучше, если он будет депутатом, бизнесменом или врачом. Получать избранник должен не менее 150 тысяч рублей, если живет в Москве, и хотя бы 70 тысяч рублей, если речь идет о провинции.

В 2019 году эксперты раскрыли способы подобрать идеальную пару в приложении для знакомств Tinder. Для достижения этой цели важно уделить внимание своему профилю. При поиске долгосрочных отношений следует прямо указать свои намерения. Людям, желающим найти партнера на одну ночь, эксперты посоветовали описать свой идеальный вечер и загрузить фотографии, на которых они запечатлены в оригинальных и привлекательных позах.

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