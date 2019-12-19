Раскрыт способ подобрать идеальную пару при знакомстве в интернете

Эксперты раскрыли способы подобрать идеальную пару в приложении для знакомств Tinder. Они рассказали порталу Swipelife, что для достижения этой цели важно уделить внимание своему профилю.

По словам специалистов, если пользователь ищет с помощью интернета долгосрочные отношения, ему следует прямо указать свои намерения или же написать о том, каким он видит себя в ближайшие годы. Таким образом юзер может привлечь партнеров, которые ждут от общения того же, что и он.

Людям, желающим найти партнера на одну ночь, эксперты посоветовали описать свой идеальный вечер и загрузить фотографии, на которых они запечатлены в оригинальных и привлекательных позах. Тем, кто не уверен в своей готовности начинать новые отношения, порекомендовали максимально детально описать то, как они хотят проводить время с другим человеком. К примеру, пользовательница приложения по имени Rishae прямо указала в профиле, что сначала хочет подружиться с потенциальным партнером.

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Специалисты отметили, что в случае, если юзер хочет найти в Tinder друзей, ему стоит заострить на этом внимание других пользователей, поскольку приложение чаще всего используется для поиска романтических отношений. Людям, которым нужен партнер для секса, также дали совет открыто писать о своих намерениях в профиле, но при этом не забывать указывать свои увлечения и личные качества, чтобы человек мог понять, сможет ли найти с ним общий язык.

Эксперты упомянули и про пользователей-полиаморов. По их словам, полиаморы ищут себе пару, ориентируясь на определенные слова в профиле человека: «поли», «открытый», «немоногамный». Таким людям порекомендовали рассказать, в отношениях с какими людьми они уже состоят, и по возможности приложить их фото, а также указать, каких партнеров они ищут.

Ранее Норвежский университет естественных и технических наук опубликовал результаты исследования, согласно которому только половина юзеров Tinder ходят на свидания по итогам переписки в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.

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