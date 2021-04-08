Участнице «Мисс США» с синдромом Дауна отказали в откровенной съемке для журнала

Участница конкурса красоты «Мисс США» захотела стать первой моделью с синдромом Дауна в истории, которая появится на обложке журнала Sports Illustrated. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2017 году судьи состязания «Мисс Миннесота» вручили 26-летней Микайле Холмгрен (Mikayla Holmgren) из Марин-Сент-Круа две награды, что позволило ей побороться за титул «Мисс США». Мечтая сделать модельный бизнес более инклюзивным, Холмгрен стала первой женщиной с синдромом Дауна, принявшей участие в конкурсе красоты.

В нынешнем году манекенщица подала заявку на откровенную съемку в следующем выпуске журнала Sports Illustrated. «Sports Illustrated всегда был лидером в аспекте разнообразия женской красоты. Пришло время обратить внимание на таких, как я. Я танцовщица, модель, активистка и выпускница колледжа, — высказалась Холмгрен в видео-заявке. — Я выходила на сцену в купальнике на "Мисс США", а теперь мне пора сняться в журнале».

Вскоре стало известно, что девушка не прошла отборочный тур. Вместо нее жюри выбрало 15 других моделей, в частности первого в истории журнала мужчину. Однако новости об отказе не огорчили Холмгрен, и она заявила, что в будущем вновь попытается стать героиней обложки Sports Illustrated.

В марте плюс-сайз-модель впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Актрису и певицу азиатского происхождения Юми Ну (Yumi Nu) запечатлели на пляже в изумрудном купальнике с топом-бандо и плавками с завышенной талией. «Мы работаем с уникальными женщинами. Однако Юми обладает наибольшей уверенностью в себе, которую мы когда либо видели», — объяснили свой выбор судьи. По словам Ну, она благодарна редакторам Sports Illustrated за то, что в новом номере они сосредоточились на инклюзивности.