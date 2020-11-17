Супермаркет снял рекламу про чернокожих покупателей и обидел белых

Популярную британскую сеть супермаркетов Sainsbury's подвергли критике в сети из-за отсутствия представителей разных рас в рекламном ролике. На соотвествующие видео и комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

В Twitter-аккаунте компании появилось видео под названием Gravy Song, набравшее более миллиона просмотров. На кадрах чернокожая семья готовится к празднованию Рождества: они готовят ужин, танцуют и вспоминают другие проведенные вместе праздники. Вдобавок в клипе дочь разговаривает по телефону с отцом, который поет ей песню о своей молодости.

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Несмотря на позитивный, по заверению компании, посыл рекламного ролика, покупатели обвинили ее в недостатке инклюзивности, поскольку в клипе не снялся ни один белый актер. Некоторые клиенты обиделись на магазин и призвали бойкотировать его и ресторан Sainsbury's.

«Разве Великобритания не должна пропагандировать разнообразие и инклюзивность? Не вижу здесь ничего подобного», «Еще одна причина бойкотировать Sainsbury's», «Никогда больше не пойду за покупками в Sainsbury's», «В Британии 87 процентов людей — белые. Почему бы не включить реальных покупателей в свою рекламу?» — писали пользователи в соцсетях.

В марте 2019 года испанский масс-маркетовый магазин Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе. В Instagram бренда появились снимки маленькой девочки, демонстрирующей платье коллекции. Пользователи соцсети раскритиковали «взрослые» позы, в которых была сфотографирована юная модель.