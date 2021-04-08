Обнаружены признаки неизвестных законов физики

Международная группа ученых сообщила о первых результатах эксперимента Muon g-2 (читается как «джи минус два»), которые указывают на существование неизвестных физических законов. Оказалось, что поведение частиц мюонов не вписывается в Стандартную модель, что служит признаком Новой физики. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Вашингтонского университета.

Мюоны представляют собой короткоживущие частицы в виде крошечных вращающихся магнитов. Показатель, называемый g-фактором, определяет силу и скорость вращения этого магнита во внешнем магнитном поле. Попадая внутрь экспериментальной установки, мюоны начинают взаимодействовать с «квантовой пеной» виртуальных частиц, которые быстро появляются и исчезают. Это влияет на значение g-фактора, поэтому прецессия магнитного момента мюонов немного ускоряется или замедляется, что можно рассчитать с помощью Стандартной модели.

Если квантовая пена содержит неизвестные частицы или взаимодействия вне Стандартной модели, должно быть обнаружено отклонение между фактическим значением g-фактора и рассчитанным.

Результаты экспериментов, проведенных на сегодняшний день, показывают расхождение с теоретическими предсказаниями, при этом отличие составляет 4,2 сигма (стандартного отклонения), что немного меньше пяти сигм, при котором можно уверенно заявить об открытии Новой физики. Однако этого достаточно, чтобы указывать на ее существование.