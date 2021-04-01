Физики усомнились в общепринятой теории расширения Вселенной

Ученые Копенгагенского университета усомнились в существовании темной энергии, которая, как считается, отвечает за ускоренное расширение Вселенной и составляет 70 процентов всей существующей масс-энергии. Согласно новому предположению физиков, на самом деле она представляет собой темную материю. Об этом сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

В новой модели исследователи наделили темную материю, которая составляет 25 процентов всей масс-энергии Вселенной, особыми магнитными свойствами. Оказалось, что этого достаточно, чтобы оказать влияние на расширение Вселенной аналогично тому, как это делает темная энергия. Однако физики допускают, что это может быть совпадением, и только более подробные наблюдения позволят определить, какая из двух моделей соответствует реальности.

По общепринятой космологической теории, ускоренное расширение Вселенной связано с присутствием темной энергии, которая, в соответствии с моделью Фридмана — Робертсона — Уокера, равномерно заполняет пространство и имеет постоянную плотность.

Ранее сообщалось, что ученые Гавайского университета в Маноа объяснили ускоренное расширение Вселенной существованием экзотических объектов, напоминающих черные дыры, но состоящих из темной энергии. Необычные объекты, названные геодами, в больших количествах содержатся в пустом пространстве между галактиками.