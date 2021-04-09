Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети

Жительница Австралии разыграла мать с помощью мусорного ведра и рассмешила подписчиков. На размещенный в Facebook пост обратили внимание журналисты Daily Mail.

Женщина, имя которой не сообщается, опубликовала в сети снимок белого контейнера с надписью Smeg. «Моя мама является фанаткой техники от итальянского бренда Smeg. Я решила подшутить над ней и притвориться, что купила себе мусорный бак этой марки, которого у нее нет», — объяснила она.

Австралийка купила 30-литровое ведро за 42 доллара (три тысячи рублей) в супермаркете Kmart и приклеила на него соответствующие буквы, которые она приобрела в автомобильном магазине Super Cheap Auto по три доллара (200 рублей) за штуку. После этого героиня материала поставила бак на кухне и ждала, пока его заметит мать.

Женщина заверила, что родительница была в восторге от увиденного. «Она сразу же влюбилась в это ведро и спросила, где я его взяла, чтобы купить себе такое же. Это была лучшая реакция. Я очень сильно смеялась! Позже я призналась ей, что это всего лишь шутка», — поделилась героиня материала.

Пользователей сети рассмешил розыгрыш австралийки. «Никогда не понимала людей, одержимых брендами!», «Это очень смешно!», «Ты очень умная. Ты превратила дешевый мусорный бак в ведро за 300 долларов (23 тысячи рублей) при помощи каких-то четырех букв! Ты гений!» — писали юзеры.

Ранее в апреле женщина сделала копию обуви Chanel в подарок подруге и засняла ее реакцию. Пользовательница под никнеймом halalsweetbox рассказала, что ее подруга мечтала о черных сандалиях французского модного дома. Так, героиня материала купила обувь похожей формы из масс-маркетового магазина Primark стоимостью три фунта стерлингов (313 рублей) и решила подшутить над девушкой в день ее рождения.