В московском университете найдено тело профессора

На территории южного крыла главного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве на рабочем месте 73-летнего профессора обнаружили его бездыханное тело, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в МВД.

Утром 8 апреля в полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые сообщили о смерти пожилого человека в столичном университете на 2-й Бауманской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший был доктором экономических наук и работал кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Устанавливаются причины смерти.

Имя ученого не уточняется. На сайте кафедры указано, что у них работают два профессора со степенью в экономике.

7 апреля в столичной квартире на Ломоносовском проспекте скончался известный российский вирусолог, академик РАН Иосиф Атабеков. Ему было 86 лет, на теле не обнаружено следов насильственной смерти.