Россия
 
Последние новости
Главком ВСУ отверг силовой вариант «освобождения» Донбасса
Главнокомандующий ВСУ назвал сотрудничество с НАТО «исключительно мирным»
Китайцы расхотели работать на заводах
Названы тяжелые последствия легкой формы COVID-19
На Украине арестовали судно Медведчука
Россиянка посетила открывшийся Кипр и описала отдых словами «некоторая сумятица»
В Госдуму внесли закон о запрете дистанционки в школах
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Похороны принца Филиппа пройдут не по плану из-за коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В московском университете найдено тело профессора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

На территории южного крыла главного корпуса МГТУ имени Баумана в Москве на рабочем месте 73-летнего профессора обнаружили его бездыханное тело, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в МВД.

Утром 8 апреля в полицию обратились сотрудники скорой помощи, которые сообщили о смерти пожилого человека в столичном университете на 2-й Бауманской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший был доктором экономических наук и работал кафедре предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Устанавливаются причины смерти.

Имя ученого не уточняется. На сайте кафедры указано, что у них работают два профессора со степенью в экономике.

7 апреля в столичной квартире на Ломоносовском проспекте скончался известный российский вирусолог, академик РАН Иосиф Атабеков. Ему было 86 лет, на теле не обнаружено следов насильственной смерти.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Профессор МГТУ имени Баумана скончался на рабочем месте
Известный российский вирусолог найден мертвым в московской квартире
Экс-глава транспортной службы Управделами президента покончил с собой в Москве
Глава управления мэрии российского города умер в своем кабинете