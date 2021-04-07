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Известный российский вирусолог найден мертвым в московской квартире

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Иосиф Атабеков
Иосиф Атабеков
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Известный российский вирусолог, академик РАН Иосиф Атабеков найден мертвым в своей московской квартире на Ломоносовском проспекте. Ему было 86 лет, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Причина гибели выясняется.

Иосиф Атабеков стал доктором биологических наук в 1971 году, после чего возглавил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ, и занимал эту должность до конца жизни. Был членом ученого совета вуза, председателем экспертной комиссии по биологии и сельскому хозяйству Совета по грантам президента. Написал более 300 научных работ и удостоился множества наград, в том числе госпремии в области науки и технологий и в области науки и техники. Получил звание Заслуженного профессора Московского университета, Заслуженного работника высшей школы.

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