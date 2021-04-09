Россия запустила «Ю.А. Гагарина»

С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», получившим имя первого человека, отправившегося в космос — «Ю.А. Гагарин». Об этом сообщает «Роскосмос» в Twitter.

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Соответствующее обозначение нанесено на «поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля». «При этом на ракету-носитель нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос», — отмечает госкорпорация.

Пуск, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, состоялся в 10:43 по московскому времени. Пристыковка к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС) намечена на 14:07.

В апреле генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что в текущем году Россия отправит США последние шесть ракетных двигателей РД-180. Тогда же руководитель российского предприятия назвал главу американской компании SpaceX Илона Маска раздражителем.