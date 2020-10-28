США решили проблемы замены российских РД-180

Проблемы с турбонасосами ракетного двигателя BE-4 американской компании Blue Origin решены, пишет Ars Technica, ссылаясь на заявление исполнительного директора альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. BE-4 должна получить, в частности, ракета Vulcan, создаваемая на замену ракете Atlas 5, получающей российские двигатели РД-180.

«Это всегда хороший момент в программе разработки, потому что означает, что ваши важные технические вопросы уже позади», — сказал менеджер, заметив, что акцент в Blue Origin смещается с разработки двигателя на наращивание его производства.

Издание напоминает, что большую часть последнего десятилетия Blue Origin потратила на разработку BE-4, который допускает многоразовое использование.

В июле Blue Origin поставила ULA первый ракетный двигатель BE-4, который является не серийным, а предназначен для испытаний.

В октябре 2018 года Blue Origin сообщила о проведении первого успешного огневого испытания BE-4. С успешными испытаниями Blue Origin поздравил альянс ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas V, на первую ступень которого устанавливается РД-180.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn.