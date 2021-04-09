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В Лондоне возобновят расследование загадочной смерти друга Березовского

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Фото: Matt Dunham / AP

Жителей лондонского района Нью Малден призвали вспомнить подробности 12 марта 2018 года — дня, когда загадочно умер российский бизнесмен, друг и деловой партнер олигарха Бориса Березовского Николай Глушков. Полиция Лондона возобновляет расследование дела, пишет Daily Mail.

Начальник антитеррористического управления полиции Лондона Ричард Смит подчеркнул, что у них остаются вопросы о загадочной смерти Глушкова. Он обратился к горожанам, спросив: «Вы видели в тот день черный фургон Volkswagen на Кларенс-авеню или поблизости? Вы замечали что-нибудь необычное или подозрительное?»

Смит добавил, что любые воспоминания могут иметь решающее значение для расследования.

О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта 2018 года. Он был найден в своем доме в Великобритании, где ему в 2010 году предоставили политическое убежище.

Полиция не нашла следов взлома на месте инцидента. Впоследствии сообщалось, что друг Березовского мог быть задушен собачьим поводком. Знакомые предполагали, что Глушков мог погибнуть в результате секс-игры, которая «пошла чудовищно не так».

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