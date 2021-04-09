Россиянин решил продемонстрировать мастерство альпинизма и погиб

В Саратове промышленный альпинист решил продемонстрировать друзьям свое мастерство и погиб. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Саратовской области.

По данным ведомства, 8 апреля 35-летний россиянин находился с друзьями в квартире на улице Вавилова, компания состояла из двух девушек и трех мужчин, все они увлекались промышленным альпинизмом.

Во время обсуждения хобби погибший решил показать свое мастерство и спуститься на тросе с четвертого этажа через окно. Он прикрепил трос за трубу отопления в коридоре, открыл окно в зале, прикрепил трос на свой корпус и начал спуск. Внезапно натяжение троса ослабло и мужчина сорвался вниз. Друзья вызвали бригаду скорой помощи, но врачи констатировали смерть.

В СК добавили, что на теле были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Ведомство проводит проверку.

В марте пенсионер из Архангельской области решил подпилить верхушки берез у дома, застрял между деревьями и погиб. Мужчина сумел снять с себя куртку и свитер, но ему не удалось освободиться. Пожарные указали, что на момент их прибытия россиянин был в состоянии трупного окоченения.