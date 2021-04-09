Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием

Пользовательница TikTok с ником @onlyjayus рассказала об уловках, которые помогают справиться с тошнотой. Об этом сообщает The Sun.

Для начала девушка советует взять медицинский спирт, смочить им бумажное полотенце, а затем подышать испарениями. Если это не помогло, @onlyjayus предлагает помычать — это, по ее утверждению, также улучшает самочувствие. Последний способ борьбы с тошнотой требует приложить язык к нёбу и 20 секунд нажимать большим пальцем на переносицу.

Врач Карен Радж, к которой журналист The Sun обратился за комментарием, подтвердила, что предложенные девушкой методы могут сработать. По ее словам, изопропиловый спирт действительно известен тем, что ослабляет тошноту, а мычание может ослабить рвотный рефлекс.

Ранее сообщалось, жительница Лондона два года страдала от тошноты и рвоты из-за привычки пить по утрам чай с молоком. Как оказалось, она страдала от аллергии на молочный белок.