Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире в Осло до того, как его обнаружили. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Погибшего обнаружили, когда его опекун обратился в полицию с просьбой вскрыть квартиру для ремонта. Полиция предполагает, что пожилой мужчина скончался от естественных причин в апреле 2011 года, судя по сроку годности на пакете молока в его холодильнике.

Сообщается, что мужчина был очень замкнут и необщителен. Поэтому когда он вдруг пропал, соседи предположили, что его забрали в дом престарелых или что он переехал. С 2018 года ему перестала начисляться пенсия, но счета за квартиру продолжили автоматически оплачиваться. Известно, что мужчина был по крайней мере дважды женат и у него есть несколько детей, поэтому в полиции озадачены тем, почему никто не хватился его за эти годы.

В феврале сообщалось, что в японском правительстве впервые появилась должность министра одиночества. В кабмине считают, что проблема одиноких людей особенно обострилась в период пандемии. Власти планируют провести перепись населения, чтобы выявить одиноких людей и оказать им помощь.