Мир
 
Последние новости
В Госдуме назвали последствия возможной отправки кораблей США в Черное море
Модель рассказала о популярной схеме вовлечения девушек в проституцию
Российский врач перевела мошенникам деньги на покупку квартиры
Врач описал необычный симптом болезни Альцгеймера
Российский врач назвал поводы обратиться в поликлинику
В белорусской оппозиции усомнились в способности Европы защищать права человека
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Еще один российский банк лишился лицензии
Предсказана беспрецедентная катастрофа в Антарктике
Новости партнеров
Прослушать новость

Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото
Фото: Jon Eeg / Reuters

Тело одинокого мужчины девять лет пролежало в квартире в Осло до того, как его обнаружили. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация (NRK).

Погибшего обнаружили, когда его опекун обратился в полицию с просьбой вскрыть квартиру для ремонта. Полиция предполагает, что пожилой мужчина скончался от естественных причин в апреле 2011 года, судя по сроку годности на пакете молока в его холодильнике.

Сообщается, что мужчина был очень замкнут и необщителен. Поэтому когда он вдруг пропал, соседи предположили, что его забрали в дом престарелых или что он переехал. С 2018 года ему перестала начисляться пенсия, но счета за квартиру продолжили автоматически оплачиваться. Известно, что мужчина был по крайней мере дважды женат и у него есть несколько детей, поэтому в полиции озадачены тем, почему никто не хватился его за эти годы.

В феврале сообщалось, что в японском правительстве впервые появилась должность министра одиночества. В кабмине считают, что проблема одиноких людей особенно обострилась в период пандемии. Власти планируют провести перепись населения, чтобы выявить одиноких людей и оказать им помощь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mannen som ikke ble savnet
В Японии займутся поиском одиноких людей
Министр одиночества появился в Японии