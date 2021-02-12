Министр одиночества появился в Японии

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром одиночества. Об этом сообщил генсек кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Должность министра, ответственного за проблемы одиноких жителей, появилась в японском правительстве впервые.

«Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи», — сказал Като.

Проблемы одиноких жителей, по словам генсека кабмина, обострились в стране в период пандемии. В 2020 число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет, достигнув 20 919. По мнению экспертов, в период эпидемии отсутствие занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом повышает уровень стресса.

Ранее борьбу с одиночеством назвали главным трендом года. В обзоре компании Telenor говорится, что с наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире выросло, а это чревато проблемами с психологическим здоровьем, поэтому в скором времени должны появиться соответствующие технологии.