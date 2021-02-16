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В Японии займутся поиском одиноких людей

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Тэцуси Сакамото
Тэцуси Сакамото
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии проведут перепись населения, чтобы выявить одиноких людей и оказать им помощь. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото, которого назначили по совместительству министром одиночества. Его слова передает ТАСС.

Госслужащий заявил, что в канцелярии правительства создадут целый отдел, который займется указанными проблемами. Они разработают программу деятельности, подготовят заявки на бюджет и направления проведения переписи.

Отмечается, что данный отдел будет заниматься не только проблемами людей, живущих без семьи или пары. В юрисдикцию ведомства будут входить также люди с проблемой эмоционального одиночества, которая зачастую приводит к суициду.

Ранее сообщалось, что в японском правительстве впервые появилась должность министра одиночества. Проблемы одиноких жителей, по словам генсека кабмина Кацунобу Като, обострились в стране в период пандемии. В 2020 число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет, достигнув 20 919. По мнению экспертов, в период эпидемии отсутствие занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом повышает уровень стресса.

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