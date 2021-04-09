Популярная телеведущая показала отвратительные комментарии своих зрителей

Популярная британская телеведущая Эмма Джонс (Emma Jones) опубликовала в Instagram запись, где показала неприятные комментарии зрителей под ее постами в социальных сетях.

6 апреля телезвезда написала в Twitter, что обожает есть арахисовое масло прямо с ложки. На это она получила неожиданный ответ от подписчика: «Еще лучше было бы слизывать масло с твоего обнаженного тела».

Следующий комментарий показался Джонс настолько отвратительным, что она поставила рядом с ним шесть смайликов с рвотой.

«Пожалуйста, можно я понюхаю вспотевшие пальцы твоих ног?» — написал неизвестный пользователь в сторис, на котором телеведущая показывала, как выполняет физические упражнения на полу.

Ранее Джонс уже жаловалась на назойливое внимание мужского пола. В январе она рассказала о том, что получила в директе первую фотографию пениса спустя всего три часа после того, как оказалась на карантине из-за коронавируса.