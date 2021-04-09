В российском городе загорелся цех по производству дроби

В Волгограде загорелся цех по производству дроби. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Согласно официальному заявлению, сообщение о пожаре поступило в 1:20. В производственном здании в Кировском районе города загорелась деревянная решетка кровли. Площадь возгорания составила 1850 квадратных метров.

Отмечается, что к ликвидации пожара были привлечены 65 человек и 17 единиц техники. Возгорание удалось локализовать спустя более, чем четыре часа после сообщения о пожаре. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Самарской области взорвался ангар, в котором находилось производство резинотехнических изделий. ЧП произошло в городском округе Кинель. После взрыва начался пожар, который распространился на площади в 1200 квадратных метров.