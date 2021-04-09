Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Президент Владимир Путин направил телеграмму королеве Великобритании Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью ее супруга принца Филиппа. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 9 апреля.

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«С именем Его королевского высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», — говорится в телеграмме российского лидера.

Принц Филипп умер в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, о его смерти стало известно 9 апреля.

СМИ сообщают, что из-за пандемии коронавируса похороны могут пройти без массовых мероприятий. Ожидается, что королева объявит восьмидневный траур. До его окончания она не будет заниматься государственными делами, в том числе одобрять новые законы.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.