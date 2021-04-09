Штурмовавший Берлин 104-летний ветеран вылечился от COVID-19

В Челябинске 104-летний ветеран Ахмет Рафиков, штурмовавший Берлин, победил коронавирус. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава Челябинской области.

Россиянин лечился в больнице №1. Заведующая инфекционным отделением Маргарита Сорокина рассказала, что при поступлении медиков беспокоили возраст и сопутствующие заболевания пациента. Лечение начали незамедлительно, сколько оно продлилось, не уточняется.

Рафикова выписали из больницы в стабильном состоянии, он наблюдается в поликлинике. Мужчина находится дома с семьей.

В июле 93-летний ветеран из Екатеринбурга вылечился от коронавируса при 50-процентном поражении легких. Терапия продлилась почти три недели. Инфекцию мужчина переносил тяжело, ситуацию осложняли проблемы с сердцем. Дополнительно к этому он из-за преклонного возраста испытывал большой стресс от пребывания в стационаре, но медики смогли его спасти.