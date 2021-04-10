Возлюбленный сестры Кардашьян набил тату с ее именем поверх других

Возлюбленный телезвезды Кортни Кардашьян, 45-летний барабанщик американской рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер, набил тату с ее именем поверх других рисунков на своем теле. Предпринимательница выложила фото татуировки в своем Instagram.

Сам Баркер ответил на фото подруги, отправив эмодзи с черным сердцем.

Тело музыканта полностью покрыто татуировками. В своем Instagram он часто выкладывает фото, на которых видно, что рисунками покрыты даже его голова и часть лица. Свободных мест на теле, где можно было бы набить имя Кортни Кардашьян, у Баркера не осталось.

В середине марта фанаты раскритиковали телезвезду на неприличное фото в купальнике. 41-летняя знаменитость сделала репост фотографии, на которой она запечатлена в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. На кадре модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами. Поклонники сочли такую позу пошлой.