Названа доля работающих по профессии россиян

По профессии, указанной в дипломе, работают около 40 процентов россиян. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob, передает РИА Новости.

Еще 22 процента заняты в смежной сфере. 38 процентов опрошенных заявили, что занимаются непрофильной работой.

Чаще всего по специальности или в смежной сфере работают врачи (100 процентов), юристы (99 процентов) и главные бухгалтеры (92 процента). Реже всех — менеджеры по продажам (29 процентов), специалисты по работе с клиентами (31 процент) и менеджеры по логистике (46 процентов).

В исследовании участвовали 3,5 тысячи россиян с высшим образованием.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (55 процентов) считают, что взрослые дети обязательно должны помогать родителям материально, поскольку нет надежды на хорошую пенсию. Еще 35 процентов полагают, что это нужно делать, если родители находятся в тяжелом материальном положении. Около 22 процентов решили поддерживать родителей финансово на постоянной основе.