В Екатеринбурге умер никогда не бравший взяток российский гаишник. 50-летний инспектор ДПС Эдуард Сафиуллин скончался из-за проблем с сердцем, сообщает E1.ru News со ссылкой на его коллег и близких.

Сафиуллин в последние годы работал в пешем порядке, в 2018 году вышел на пенсию.

Коллеги охарактеризовали его как доброжелательного, честного, безобидного и никогда не бравшего взяток сотрудника. Его коллега Евгения назвала Сафиуллина идеальным полицейским, отметив, что он также заботился о пожилой матери.

Коллега и сослуживец Сергей Кузнецов рассказал, что Сафиуллин «прошел Афганистан и служил военным», после чего пришел в ГАИ. «Со всеми дружил, никогда не ругался, был спокойный и неконфликтный. Даже с нарушителями конфликтов не было никогда. В 2018 году вышел на пенсию. Я с ним общался три недели назад, он не жаловался на здоровье, был в хорошем настроении», — отметил Кузнецов.

При жизни Сафиуллин был награжден медалью за безупречную службу.

В марте водитель сбил насмерть инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) во Владивостоке. Автомобиль 22-летнего мужчины столкнулся с другой машиной и влетел в сотрудника ГИБДД, так как находившийся за рулем россиянин не справился с управлением. Владельца машины штрафовали за превышение скорости около 67 раз за последний год.