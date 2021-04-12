Назван способ бюджетно слетать в Дубай из семи городов России

Стало известно о снижении цен на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из семи городов России. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что российский туроператор предложил бюджетно слетать в Дубай из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Минеральных вод. Такие путешествия стали возможными благодаря запуску туристических пакетов с системой блочной перевозки на рейсах авиакомпании flydubai.

Так, на рейсах из Москвы в Дубай туроператор Space Travel зарезервировал до 20 мест по специальной цене для своих клиентов, из Самары и Казани — по 30 мест. На полеты из остальных городов забронировано до 10 мест.

«Благодаря специальным туроператорским тарифам, полученным у перевозчика, и эксклюзивным контрактам со многими отелями ОАЭ, выгода по сравнению с рядом конкурентов может сейчас доходить до 500 долларов на человека за тур», — заявил представитель Space Travel.

Ранее россиянам назвали оптимальную сумму денег, которая понадобится для комфортного отдыха в Дубае. По словам аналитиков, в предстоящем туристическом сезоне цены на поездку колеблются от 115 до 190 тысяч рублей.