Американский полковник предостерег Байдена от развязывания войны с Россией

Антироссийская риторика, которой придерживается администрация американского президента Джо Байдена, в конечном счете может привести к реальному военному столкновению между Россией и США, к которому последние не готовы. Об этом американского лидера предостерег полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative.

По словам Макгрегора, в настоящее время силы НАТО, дислоцированные в Европе, слишком слабы, чтобы повлиять на исход конфликта между Россией и Украиной, к которому американская сторона подталкивает Киев, продолжая заявлять о готовности оказать поддержку в случае войны. В действительности же российская армия существенно превосходит украинскую, а группировки американских войск в регионе, скорее всего, также не смогут противостоять российской армии даже при активном задействовании военно-воздушных сил. Так, эксперт призвал перестать недооценивать состоящие на вооружении России системы ПВО, а также находящийся в разработке зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей».

Полковник напомнил, что в 1937 году президент США Франклин Рузвельт, несмотря на давление со стороны командования ВМС, отказался мстить Японии после того, как ее войска потопили американскую лодку на реке Янцзы, поскольку понимал, что американская армия на тот момент не была готова к полномасштабной войне. Аналогичную твердость смог проявить и бывший президент Дональд Трамп, которого в 2019 году многие советники призывали начать войну с Ираном — он отказался идти у них на поводу.

В то же время нынешний глава Белого дома ведет себя не так, как его предшественники, не слушает предостережений и даже не может объяснить гражданам своей страны, зачем поддерживает Киев, угрожая решить конфликт в Донбассе силовыми методами. «В Овальном кабинете сейчас нет взрослого человека, который бы просто сказал "нет"», — пояснил Макгрегор.

Ранее 12 апреля сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Европу, чтобы обсудить с партнерами в ЕС и НАТО ситуацию на юго-востоке Украины.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.