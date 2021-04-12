Госсекретарь США приедет в Европу для обсуждения Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Европу, чтобы обсудить с партнерами в ЕС и НАТО ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что Блинкен прибудет в Брюссель во вторник, 13 апреля. Там его встретит глава Пентагона Ллойд Остин.

Помимо Украины, стороны обсудят Афганистан и другие вопросы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что предстоящий визит призван «подтвердить приверженность США трансатлантическому союзу как важнейшему партнерству для достижения наших общих целей».

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.