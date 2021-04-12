Россиянин показал «разруху» на опустевшем Бали и удивил соотечественников

Застрявший на Бали из-за пандемии коронавируса россиянин начал снимать происходящее на опустевшем курорте и прославился в социальных сетях. Своими роликами мужчина делится в TikTok-аккаунте.

Так, в одном из видео, набравшем больше миллиона просмотров и удивившем соотечественников, путешественник показывает «разруху» на острове. «Тысячи заброшенных вилл и ресторанов. Выглядит жутко», — комментирует россиянин кадры, на которых показаны пустынные улицы и разрушенные здания.

Мужчина пошутил, что ночевать в подобных постройках теперь могут те, у кого нет с собой денег. «Можно ночевать бесплатно. Нет, ну а зачем платить? Особенно, если любишь насекомых. И тебя здесь не найдет ни одна душа», — уточняет он.

В заключение застрявший на Бали россиянин говорит, что жаловаться ему не приходится, поскольку на улице всегда жара, а рядом есть океан.

Тем не менее подписчики туриста начали беспокоиться за него. «Лицо уставшее», «У тебя вид такой, будто осталось два понедельника», «Могут напасть на спящего со всеми вытекающими. Очень страшно, мне кажется», «А если убьют там, даже никто не найдет. Или от малярии какой-нибудь [умрет] от насекомых», «Застрял ты безнадежно...» — писали они в комментариях.