Стало известно о переговорах между Россией и Турцией о закрытии авиасообщения

Стало известно о предстоящих переговорах между Россией и Турцией, которые коснутся потенциального закрытия границ для туристов. Об этом сообщает издание Turizm Gazetesi.

Уточняется, что в понедельник, 12 апреля, состоится встреча министра по культуре и туризму Турции Мехмета Эрсоя и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с российскими коллегами о возможном прекращении авиасообщения. Политики экстренно вылетели в Москву, чтобы не допустить закрытия страны для российских путешественников.

Как отмечают журналисты, решение о приостановке рейсов может серьезно отразиться на туристическом рынке Турции, который во многом зависит от России.

Ранее в апреле стало известно об ограничении авиасообщения между странами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В последние несколько дней суточный прирост инфицированных составляет почти 50 тысяч человек, что является рекордным числом с начала пандемии.